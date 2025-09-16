HABER

İzmir'in 3 ilçesinde eş zamanlı operasyon! Otomobilin gizli bölmesinden tabanca çıktı

İzmir'in 3 ilçesinde polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda; 6 tabanca 2 av tüfeği 246 tabanca fişeği ve 4.3 kilo kokain ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Silahların bazıları otomobilin anahtarı ile açılan aracın gizli bölmesinde ele geçirildi.

İzmir'in 3 ilçesinde eş zamanlı operasyon! Otomobilin gizli bölmesinden tabanca çıktı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir in 3 ilçesinde eş zamanlı operasyon! Otomobilin gizli bölmesinden tabanca çıktı 1

Operasyonlarda piyasa değeri 200 bin dolar olduğu belirtilen toplam 4 kilo 300 gram kokain, toplam 6 tabanca, 6 şarjör, 2 otomatik av tüfeği ve 246 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin ayrıca 13 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

İzmir in 3 ilçesinde eş zamanlı operasyon! Otomobilin gizli bölmesinden tabanca çıktı 2

Operasyon sırasında aranan bir otomobilin, araç anahtarıyla açılan gizli bölmede ele geçirilen silahların görüntüleri polis ekiplerince kaydedildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

