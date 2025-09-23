İzmir'in çöp krizinde yeni gelişme! İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında meydana gelen sorunlardan dolayı kent genelinde ortaya çıkan çöp, moloz ve atık toplama sorununa bakanlık el attı. İçişleri Bakanlığı iki mülkiye müfettişini İzmir’e görevlendirerek sorun hakkında bilgi ve belge istedi.

BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bakanlığın görevlendirdiği Mülkiye Müfettişleri Mehmet Fatih Çelikel ve Doç. Dr. Ahmet Apan çöp yığınları ve moloz atıklarının dikkat çeker şekilde arttığı Konak, Buca ve Karabağlar Belediyesi özelinde çalışma gerçekleştirdi. Kısa süre içinde raporlarını yazarak bakanlığa bildirecek olan müfettişlerin Ankara Grubu’na bağlı müfettişlerden oluşması dikkat çekti. İzmir Valiliği bünyesindeki mülkiye müfettişleri dışında görevlendirme yapan bakanlık sorunun kaynağını kısa süre içinde bularak işlem gerçekleştirecek.

Ayrıca çöp sorunlarıyla öne çıkan belediyelerin ilçelerinin kaymakamlarının da olağanüstü koşullar için gerekli hazırlıkları yaptıkları da bildirildi. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun getirdiği yetki ve sorumluluklar ile “halk sağlığı” açısından değerlendirme yapan mülki amirlerin de kanaatlerini bildirmeleri bekleniyor.

BAKANLIK BELEDİYELERE YAZI GÖNDERDİ

Bakanlığın belediyelere gönderdiği yazı ise şu şekilde:

"Buca, Karabağlar ve Konak başta olmak üzere İl merkezindeki çöplerin ilçe belediyeleri tarafından tamamının toplanmadığı, belli oranda toplanan çöplerin ise Büyükşehir Belediyesi tarafından katı atık bertaraf tesislerine kabul edilmemesi sebebiyle çöp yığınlarının oluştuğu ve bu durumun çevre ve toplum sağlığı açısından tehdit oluşturduğu, Çöplerin düzenli toplanmaması nedeniyle vatandaşlar tarafından kontrolsüz biçimde atıkların bırakıldığı alanların, insan sağlığını tehdit ettiği ve hastalıkların hızla yayılmasına, toprak kirlenmesine, yüzeysel suların kirlenmesine, yeraltı sularının kirlenmesine, çevreye rahatsız edici koku yayılmasına, haşere ve böcek sorunlarına neden olunduğu, çöplerin toplanmamasından kaynaklı ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının çevre ve toplum sağlığı açısından ağır sonuçlar doğuracağı" (Kaynak: Ege’ye Bakış)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır