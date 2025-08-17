HABER

İzmir'in yağlı güreş şöleninde başpehlivan Erkan Taş oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından organize edilen Ödemiş Gölcük Yaylası Yağlı Güreşleri’nde sonuçlar belli oldu. Büyük heyecanın yaşandığı güreşlerin finalinde Erkan Taş, rakibi Tufan Güzel’i mağlup ederek başpehlivan unvanının sahibi oldu.

İzmir’in yağlı güreş şöleninde başpehlivan Erkan Taş oldu

Ödemiş Gölcük Yaylası Yağlı Güreşleri büyük heyecana sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle organize edilen turnuvada yaklaşık 500 pehlivan er meydanına çıktı. Büyük heyecanın yaşandığı güreşlerin finalinde Erkan Taş, rakibi Tufan Güzel’i mağlup ederek başpehlivan unvanının sahibi oldu. Yarışlarda 30’un üzerinde başpehlivan mücadele ederken güreş ağalığı ise iş insanı Habil Tükenmez tarafından 500 bin TL bedelle üstlenildi. Finalde kıran kırana geçen mücadelede Erkan Taş, rakibi Tufan Güzel’i mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu. Kemer, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ve güreş ağası Habil Tükenmez tarafından Taş’a takdim edildi.

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Baş Boyu kategorisinde üçüncülüğü 662. ve 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin altın kemer sahibi Yusuf Can Zeybek alırken, Mustafa Batu da üçüncülük kürsüsüne çıktı. Organizasyonda dereceye giren diğer isimler de netlik kazandı. Başaltı Boyu kategorisinde Onur Susuz birinci, Samet Ocak ikinci, Mustafa Cebesi ve Halil Can Dağcan ise üçüncü oldu.

Büyük Orta Boyu kategorisinde Hüseyin Coşkun, Küçük Orta Büyük Boyu’nda İbrahim Şamil Özak, Küçük Orta Küçük Boyu’nda Görkem Yasin Şefik, Deste Büyük Boyu’nda Batuhan Öztürk, Deste Orta Boyu’nda Beytullah Sarı, Deste Küçük Boyu’nda Ercan Bakan, Ayak Boyu’nda Ali Mert Uçtu, Tozkoparan Boyu’nda Nurullah Eliş, Teşvik İki Boyu’nda Mithat Başeğmez, Teşvik Bir Boyu’nda Sametcan Meler, Minik İki Boyu’nda Hamza Özpiriççi ve Minik Bir Boyu’nda ise Bulut Yaman birincilik elde etti.

Ödemiş Gölcük Yaylası’nda büyük ilgi gören yağlı güreşler, hem kıyasıya mücadelelere hem de izleyiciler için unutulmaz bir spor şölenine ev sahipliği yaptı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İzmir
