HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir İtfaiyesi bukalemunu hayata döndürdü

Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi’nde çıkan orman yangınına İzmir İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

İzmir İtfaiyesi bukalemunu hayata döndürdü

Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi’nde çıkan orman yangınına İzmir İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Fabrikaya sıçrayan alevler kontrol altına alınırken, itfaiye erleri yangın sırasında dumandan etkilenen bir bukalemunu kurtararak güvenli alana ulaştırdı.

İzmir’in Bornova ilçesi Gökdere bölgesinde öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 4 tonaj araç, 11 arazöz ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de çok sayıda hava ve kara aracıyla olay yerine sevk edildi. İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman da yangın bölgesine giderek çalışmaları koordine etti.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, bölgede su pompası imalatı yapan bir fabrikaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin zamanında ve profesyonel müdahalesi sayesinde fabrikadaki yangın büyümeden kontrol altına alınarak büyük bir facianın önüne geçildi. Alevlerin çevredeki diğer yapılara yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen söndürme çalışmalarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait su tankerleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar da destek verdi. Ormanlık alanda yer yer devam eden yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Su verildi
Alevlerle mücadelenin sürdüğü zorlu anlarda, İzmir İtfaiye ekipleri yoğun sıcak ve dumandan halsiz düşmüş bir bukalemun buldu. İtfaiye erleri tarafından su verilen ve ilk müdahalesi yapılan bukalemun, güvenli bölgeye alınarak kurtarıldı.

İzmir İtfaiyesi bukalemunu hayata döndürdü 1

İzmir İtfaiyesi bukalemunu hayata döndürdü 2

İzmir İtfaiyesi bukalemunu hayata döndürdü 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon: 135 şüpheli şahıs yakalandıVan merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon: 135 şüpheli şahıs yakalandı
15 Temmuz’da şehide vefa ziyareti15 Temmuz’da şehide vefa ziyareti

Anahtar Kelimeler:
Bornova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in ifadesinin tamamı çıktı: 'Zaafım var, risk aldım, borçlandım'

Haluk Levent'in ifadesinin tamamı çıktı: 'Zaafım var, risk aldım, borçlandım'

Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Muğla'da orman yangını! Otel ve tatil sitesinden 1000'in üzerinde vatandaş tahliye edildi

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Sır gibi sakladığı kızı Ayşe Nazlı evlendi! İşte nikahtan ilk kareler...

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

Yasaklandı! Bakanlık açıkladı: Piyasadan toplatma kararı alındı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.