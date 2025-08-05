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İzmir Kemalpaşa'da çöp dağları oluştu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediye tarafından toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak alınmadığı, çöplerin gelişi güzel araziye boşaltıldığı öğrenildi. Çöp döküm alanında hayvan leşlerinin de olabileceğine dikkat çekilirken, köpeklerin buradan insanlara salgın hastalık bulaştırabileceğini dile getirildi.

İzmir Kemalpaşa'da çöp dağları oluştu

İzmir ve ilçelerinde yaşanan çöp sorununa bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kemalpaşa'da bulunan çöp transfer merkezinden düzenli olarak çöp alınmadığı için ilçe belediyesi tarafından toplanan çöplerin kamyonlarla araziye boşaltıldığı görüldü.

İzmir Kemalpaşa da çöp dağları oluştu 1

"YARIM-YAMALAK TOPLANAN ÇÖPLER OVAYA DÖKÜLÜYOR"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ve aynı zamanda doktor olan AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Dr. Metin Yaşar, olayın her açıdan sıkıntılı olduğunu belirterek, hem Büyükşehir Belediyesinin hem de ilçe belediyesinin bir an evvel bu soruna çözüm bulması gerektiğini vurguladı. Yaşar, "Düşünebiliyor musunuz? Zaten CHP'li Kemalpaşa belediyesi tarafından ilçeye yapılması gereken rutin belediye hizmetleri tam anlamıyla yerine getirilmiyordu. Şimdi yarım-yamalak toplanan çöpler de ovaya dökülüyor. Adeta çöp dağları oluşmuş. Bu çöpler halk sağlığı başta olmak üzere yar altı suları, tarım arazilerine zarar verir, yangınlara yol açabilir. Yaz aylarında olduğumuz için koku ve sinek istilası ile başbaşa kalabiliriz. Hem halk sağlığı hem çevre sağlığı açısından içler acısı bir durum yaşanıyor. Çöp transfer merkezinden çöpler düzenli alınmadığı için çöp araçları ilçeden toplanan çöpleri ovaya döküyorlar. Bu çöpler ne zaman alınacak. Zaten günlük toplanan çöpler düzenli olarak alınmazken ve çöp yığınları ne kadar kalacak. Biz Kemalpaşalılar olarak bu sorunun giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

İzmir Kemalpaşa da çöp dağları oluştu 2

SALGIN HASTALIK RİSKİ

Çöp döküm alanının hem ilçe merkezine hem de sanayi kuruluşlarına oldukça yakın bir yerde olduğunu da vurgulayan İlçe Başkanı Metin Yaşar, alanın aynı zamanda ilçe mezarlığının da hemen alt kısmında olduğunu belirtti.

Döküm alanında hayvan leşlerinin de olabileceğine dikkat çeken Yaşar, köpeklerin buradan insanlara salgın hastalık bulaştırabileceğini dile getirdi.

(İHA)

05 Ağustos 2025
05 Ağustos 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İzmir çöp kemalpaşa
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