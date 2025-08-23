HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri arttı; kötü koku yayılıyor

İZMİR Körfezi'nde toplu balık ölümleri artarken, yayılan kötü koku vatandaşları olumsuz etkiliyor.

İzmir Körfezi'nde balık ölümleri arttı; kötü koku yayılıyor

İzmir Körfezi'nde geçen yıl görülen toplu balık ölümleri, bu yıl da görülmeye başladı. Zaman zaman kötü kokunun hakim olduğu kentte, dün balık ölümleri gerçekleşti. Özellikle Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinde su yüzeyine çıkan ölü balık sayısı, her geçen gün artıyor. Bölgedeki pis koku giderek ağırlaşırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de su yüzeyine çıkan ölü balıkları kepçelerle toplayarak, siyah torbalara doldurup muhafaza altına alıyor.

İzmir Körfezi nde balık ölümleri arttı; kötü koku yayılıyor 1

'BU GÖRÜNTÜ DRAMATİK'

Tatil yapmak için Fransa'dan İzmir'e geldiğini belirten Celine Doğan (54), "Tatile geldik, 3 gündür İzmir'deyiz. Sahilde gezdiğimiz zaman ara ara kötü kokular oluyordu. Bu kokunun sebebini anlamadık. Kirlilik sandık ama sanırım ölen balıklar nedeniyle bu koku oluşmuş. Bu görüntü dramatik. Fransa'da, Avrupa ülkelerinde koku olmuyor ve insanlar görmeden temizleniyor. Burada olması üzücü" dedi.

İzmir Körfezi nde balık ölümleri arttı; kötü koku yayılıyor 2

İstanbul'dan İzmir'e geldiğini söyleyen Ferhat Aydın (35), "Gerçekten burada bayağı koku var. Önlem almaları lazım. Bu koku hangi sebepten kaynaklanıyor? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuya el atması lazım. Koku dolaşırken çok rahatsız ediyor. Bu koku yüzünden bir daha gezmek için İzmir'i değil, başka bir kenti tercih ederiz. Bu yaşananlar, turizmi de olumsuz etkiliyor" diye konuştu.(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyir halindeki kamyonun lastiği patladıSeyir halindeki kamyonun lastiği patladı
New York'ta otobüs devrildi: 5 ölüNew York'ta otobüs devrildi: 5 ölü

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç ile aralarındaki gerilim gündem olmuştu! Tanju Özcan'dan Fenerbahçe'ye özür mesajı

Ali Koç ile aralarındaki gerilim gündem olmuştu! Tanju Özcan'dan Fenerbahçe'ye özür mesajı

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda dikkat çeken video!

Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda dikkat çeken video!

İlginç anlar: Market çalışanı Belediye Başkanı Bahadır'ın sorusu sonrası dondu kaldı!

İlginç anlar: Market çalışanı Belediye Başkanı Bahadır'ın sorusu sonrası dondu kaldı!

Galatasaray'dan 'Barış Alper' hamlesi! Öyle bir madde koydurdular ki...

Galatasaray'dan 'Barış Alper' hamlesi! Öyle bir madde koydurdular ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! Plakasını gören bir daha bakıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! Plakasını gören bir daha bakıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.