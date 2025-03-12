HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir Körfezi'ndeki görüntüler gündem yaratmıştı! İZSU'ya 3.3 milyon TL'lik 'atık su' cezası

İzmir Körfezi'ndeki görüntüler gündem yaratmıştı! İZSU'ya 3.3 milyon TL'lik 'atık su' cezası

12.03.2025 12:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Körfezi'ne İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından atık su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine Bakanlık hareket geçti. Yapılan incelemede, İZSU’ya ait hattan, İç Körfez’e arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı tespit edilirken; İZSU’ya Çevre Kanunu'na istinaden bu kez de 3 milyon 343 bin TL idari ceza kesildi. Çevre kirliliğiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız" dedi.

İzmir Körfezi'ndeki görüntüler gündem yaratmıştı! İZSU'ya 3.3 milyon TL'lik 'atık su' cezası

İzmir'de, atık su deşarjı yapılan Körfez’de suyun rengi değişti, çevreye kötü koku yayıldı. Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi'ne atık su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Bakanlık ekipleri bölgede inceleme yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU’ya ait deşarj hattından İç Körfez’e arıtılmadan atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi.

3 MİLYON 343 BİN 688 TL CEZA

İZSU’ya Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulandı. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

BAKAN KURUM: BU EMANETE BU KÖTÜLÜĞÜ YAPAMAZSINIZ

İzmir Körfezi’nin rengini değiştiren, kötü yayan ve vatandaşların tepkisine neden olan kirlilikle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, kirlilik görüntülerini alıntıladığı mesajında “Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz. İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

hgfhj

DAHA ÖNCE DE CEZA KESİLMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı”na göre Körfez'de gemileri, kıyıda ise belediyeler ve sanayi sitelerinin arıtma tesislerinde denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU’ya ait tesislerde daha önce gerçekleştirdiği denetimlerde de ihlaller tespit etmişti. Çevre Kanunu’na aykırı şekilde atık su deşarjı ve izin belgesi olmadan tesis işletmekten dolayı İZSU’ya 17 milyon 634 bin 413 TL tutarında 16 idari ceza kesilmişti.

MHP, Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesinin arkasında durdu! 'Türkiye'nin bazı şeyleri aşması lazım'MHP, Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesinin arkasında durdu! 'Türkiye'nin bazı şeyleri aşması lazım'
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Kanada'yı uyardıBeyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Kanada'yı uyardı
Anahtar Kelimeler:
Ceza İzmir Murat Kurum izsu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
BDDK'dan yeni karar! Araç alacaklar dikkat... Kredi tutarları değişti

BDDK'dan yeni karar! Araç alacaklar dikkat... Kredi tutarları değişti

Herkes kış bitti diyordu: Tarih verdi, kar havası olacak!

Herkes kış bitti diyordu: Tarih verdi, kar havası olacak!

TSK'dan ihraç edilen teğmenlere Mansur Yavaş'tan tam destek!

TSK'dan ihraç edilen teğmenlere Mansur Yavaş'tan tam destek!

Halk TV'den Rasim Ozan Kütahyalı krizinin ardından son hamle! Bir de dikkat çeken paylaşım

Halk TV'den Rasim Ozan Kütahyalı krizinin ardından son hamle! Bir de dikkat çeken paylaşım

Bir döndü pir döndü! Resmen eridi

Bir döndü pir döndü! Resmen eridi

Yer: Antalya... İki aylık eşini satırla katletti: Kan dondurucu detaylar ortaya çıktı! "Yetişin ben nasıl dayanacağım..."

Yer: Antalya... İki aylık eşini satırla katletti: Kan dondurucu detaylar ortaya çıktı! "Yetişin ben nasıl dayanacağım..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.