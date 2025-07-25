İzmir merkezli 14 ilde operasyon! Gözaltılar var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden şüphelilerin, elde ettikleri gelirleri çeşitli ödeme kuruluşları ve ‘finansçı’ olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla 3’üncü kişilere ait banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Teknik ve fiziki takibin ardından İzmir merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yabancı ülkelere ait SIM kartları, toplu SMS gönderimi ve arama yönlendirmede kullanıldığı belirlenen ‘SİMBANK’ cihazı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 109 bin 600 lira, 23 bin 500 dolar ve yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ele geçirildi. Operasyon kapsamında yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine aracılık ettiği tespit edilen 11 internet sitesine de erişim engeli getirildiği belirtildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır