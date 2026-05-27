İzmir Otoyolu’nda kaza! Denetim sırasında Jandarmaya TIR çarptı

İzmir Otoyolu’nda trafik denetimi yapan jandarma personeline seyir halindeki bir TIR çarptı. Kazada yaralanan personel, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

JANDARMA PERSONELİNİN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Edinilen bilgilere göre kaza, otoyolda gerçekleştirilen rutin trafik uygulaması sırasında meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği açıklanmayan TIR’ın, denetim noktasında görev yapan jandarma personeline çarpması üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralı personelin ambulansla hastaneye kaldırıldığı, yapılan kontroller sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.