İzmir susuzlukla boğuşuyor: Barajlar alarm veriyor, su kesintileri başladı!

İzmir, 2025 yazında beklenmedik bir su kriziyle karşı karşıya. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları alarm veriyor. Özellikle Tahtalı Barajı'nda doluluk oranının %7,97'ye kadar düşmesi, durumun vahametini gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu oran %22,55 seviyesindeydi. Uzmanlar, bu düşüşün temel nedenleri arasında yetersiz yağışları, iklim değişikliğine bağlı artan sıcaklıkları ve bilinçsiz su tüketimini gösteriyor.

Kış aylarında beklenen yağışların düşmemesi ve yaz aylarında aşırı sıcakların etkisiyle buharlaşmanın artması, barajlardaki su seviyesinin hızla azalmasına neden oldu. Ayrıca, eskiyen ve yenilenmeyen altyapı nedeniyle yaşanan su kaçakları ve yeraltı su kaynaklarının kontrolsüz kullanımı da sorunu derinleştiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bu duruma karşı aldığı önlemlerin yetersiz kaldığı eleştirileri yükselirken, vatandaşlar çözüm bekliyor.

İzmir'de dün akşam saat 23:00 itibarıyla 6 saatlik su kesintileri başladı. 11 ilçede dönüşümlü olarak uygulanacak olan kesintiler, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

İzmir'deki su krizi ve çöp sorunu, yerel yönetimin acil müdahalesini gerektiriyor. Kuraklığa karşı alınacak önlemlerin yanı sıra, su kaynaklarının verimli kullanılması ve altyapı sorunlarının çözülmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca, çöp toplama hizmetlerinin düzenli hale getirilmesi ve hijyen koşullarının sağlanması da vatandaşların sağlığı açısından hayati önem taşıyor.