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İzmir Valiliği açıkladı! Soğuk hava ve yağmur uyarısı

İzmir Valiliği, yarından itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurarak, tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İzmir Valiliği açıkladı! Soğuk hava ve yağmur uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentin, yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği bildirildi.

"UYARILARIN TAKİP EDİLMESİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Hava sıcaklıklarının pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere il genelinde azalarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına ineceğinin tahmin edildiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soğuk havanın, ilimizde 11.04.2025 Cuma gününe kadar etkili olması beklenmektedir. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği ilimizde zirai don riski bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanIığı Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir."

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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yağmur İzmir
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