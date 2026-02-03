HABER

İzmir’de 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 03.02.2026 tarihinde Anafartalar Caddesi üzerinde yürüttüğü denetimler sırasında şüpheli bir şahsı durdurdu. Ekipler tarafından yapılan GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusunda, 37 yaşındaki G.Ç. isimli şahsın ’silahla tehdit’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ başta olmak üzere farklı suçlardan toplam 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen G.Ç. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

