İzmir’de 33 dosyadan aranan hükümlü yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, hakkında dolandırıcılık suçundan 33 ayrı dosyadan aranan ve kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler durumundan şüphelendikleri O.Ç.’yi (55) durdurdu.

Şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda; "dolandırıcılık" suçundan 33 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan hükümlü, gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İHA

