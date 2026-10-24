HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir’de 9 yıldır aranan firari hükümlü özel harekât destekli operasyonla yakalandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında 30 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yılı aşkın süredir aranan firari hükümlü saklandığı arazide yakalandı.İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik müşterek bir çalışma yürüttü.

İzmir’de 9 yıldır aranan firari hükümlü özel harekât destekli operasyonla yakalandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında 30 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yılı aşkın süredir aranan firari hükümlü saklandığı arazide yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik müşterek bir çalışma yürüttü. Yapılan istihbari ve saha çalışmaları sonucunda; kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçları başta olmak üzere 16 farklı dosyadan aranan G.Ö.’nün saklandığı adres tespit edildi. Hakkında toplam 30 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 257 bin 820 TL idari para cezası bulunan, 9 yıl 8 ay 3 gündür firari durumda olan G.Ö., Torbalı ilçesine bağlı Demirci Köyü’nde saklandığı arazide düzenlenen özel harekat destekli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir’de 9 yıldır aranan firari hükümlü özel harekât destekli operasyonla yakalandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandıDevrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Kediyi kurtarmak isteyen eğitimci yere böyle çakıldıKediyi kurtarmak isteyen eğitimci yere böyle çakıldı

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Tom Barrack ve Trump'tan İran açıklaması! "Bu hafta sonu vurabiliriz"

Tom Barrack ve Trump'tan İran açıklaması! "Bu hafta sonu vurabiliriz"

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

İddialar gündem olmuştu! Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'fon' açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'fon' açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.