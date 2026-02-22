HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir’de çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti

İzmir’de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.

İzmir’de çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti

Yangın, Atatürk Mahallesi 2142 Sokak’ta bulunan bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada mahsur kalan M.A. kurtarıldı.

İzmir’de çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti 1

Dumandan etkilenen M.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Binada bir kişinin daha bulunduğu bilgisini alan ekipler içeride arama çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı kontrolde Güler A.’nın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edildiKural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edildi
Kartepe’de lapa lapa kar yağıyorKartepe’de lapa lapa kar yağıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Tepki çeken açıklama: "Savcıyı öldürmüştü diyebiliyorlar..."

Tepki çeken açıklama: "Savcıyı öldürmüştü diyebiliyorlar..."

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.