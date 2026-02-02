HABER

İzmir’de cinayet firarisine operasyon: 28 yılla aranıyordu

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında titiz bir takip gerçekleştirdi. ’Kasten Öldürme’ suçundan hakkında 28 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve bir yıldır firari olarak aranan M.S. (37) isimli şahsın saklandığı adres tespit edildi. Dün Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.S.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

