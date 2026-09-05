İzmir'de drift magandalarına ceza kesildi

İzmir’in Gaziemir ilçesi, Irmak Mahallesi’nde drift atan sürücüler rahatsızlık vermeye devam etti. Bu durum, mahalle sakinlerinde isyan yarattı. Sürücüler, günün her saatinde araçlarıyla drift yaparak gürültü kirliliğine neden oldu. Özellikle sokakta oynayan çocukların can güvenliği tehdit altındaydı. Emniyet bu duruma kayıtsız kalmadı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Drift atarak vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atan bir sürücü tespit edildi. Bu sürücüye 140 bin lira idari ceza kesildi. Ayrıca, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi. Bu durum, emniyetin kararlılığını gösteriyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, belirtilen tarihler arasında denetimler gerçekleştirdi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-d maddesine aykırı hareket eden bir sürücünün cezası belirlenmişti. Ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Emniyetin hızı, bu tür davranışlara karşı caydırıcı bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA