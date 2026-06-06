HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İzmir'de "Gençlik ve Havacılık Festivali" başladı

İzmir'de başlayan Gençlik ve Havacılık Festivali'nde Türk Yıldızları, GÖKBEY ve Hava Kuvvetleri envanterindeki araçlar vatandaşlarla buluştu.

İzmir'de "Gençlik ve Havacılık Festivali" başladı

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Gençlik ve Havacılık Festivali" İzmir'de başladı. Havacılık kültürünün genç kuşaklara tanıtılması ve vatandaşların Türk havacılığını yakından tanıması amacıyla Çiğli ilçesindeki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirilen festivale İzmir ve çevre illerden öğrenciler ve aileleri davet edildi.

Çok sayıda ziyaretçinin katıldığı etkinlik için düzenlenen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu öğrencileri ve eski komutanlarla birlikte Hava Harp Okulu Marşı'nı okudu.

İzmir de "Gençlik ve Havacılık Festivali" başladı 1

Program, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan hava araçlarının pist üzerindeki geçişiyle devam etti. Orgeneral Kadıoğlu, geçiş yapan hava araçlarını selamladı. Festivalde Türk Hava Kurumunun paraşüt atlayışları ile yerli ve milli genel maksat helikopteri GÖKBEY gösteri uçuşu yapıldı, Türk Yıldızları akrobasi timi gösteri sundu.

Festival kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca personel kurtarma tatbikatı da icra edildi. Alana kurulan platformlarda Hava Kuvvetleri Komutanlığının hava araçları, savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren şirketlerin geliştirdikleri ürün, teknoloji ve platformlar öğrencilere ve ailelerine tanıtıldı.

İzmir de "Gençlik ve Havacılık Festivali" başladı 2

Festivalde simülatör uçuş deneyimleri, mini konserler ve çeşitli etkinlikler de yer alıyor. Gün boyu ve yarın devam edecek festivalde yerli ve milli HÜRKUŞ eğitim uçağı, HÜRJET jet eğitim uçağı ve SOLOTÜRK gösteri yapacak. Ailesiyle Denizli'den gelen Beyazıt Serikan, AA muhabirine, 4 aile olarak geldiklerini ve etkinliği beğendiklerini söyledi.

Etkinliğin çocuklarının kariyerinde etkili olacağına inandıklarını ifade eden Serikan, "Etkinlik muhteşem. Gösteriler, uçaklar, çocukların ufkunu açmak için güzel. Bence her çocuk buraya gelmeli. Bizim ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu, ileri teknolojiye sahip olduğumuzu görmeli." dedi.

İzmir de "Gençlik ve Havacılık Festivali" başladı 3

İzmirli 6. sınıf öğrencisi Mustafa Çağan Uğur da etkinlikte Türk ordusunun ve mühendislerinin ürettiği ürünleri görmenin güzel olduğunu anlattı. Havacılığa ilgi duyduğunu ve sürekli araştırma yaptığını belirten Uğur, "Etkinlikte gördüklerim gurur verici. Türk ordusunun böyle uçak ve ekipmanlara sahip olması gerçekten mutlu ediyor. Etkinliğe katıldıktan sonra biraz daha bakış açım değişti. Uçakları daha küçük biliyordum ama daha büyük olduklarını gördüm." diye konuştu.

Festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Salihli’de mevsimlik tarım işçilerinin sorunları masaya yatırıldıSalihli’de mevsimlik tarım işçilerinin sorunları masaya yatırıldı
Vezirköprü OSB’de ilk temel heyecanıVezirköprü OSB’de ilk temel heyecanı

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı hava kuvvetleri komutanlığı tören
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.