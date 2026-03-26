İzmir’de kural tanımaz sürücü araç kamerasına yansıdı

İzmir’in Konak ilçesinde trafikte seyreden bir otomobil, ani manevrayla başka bir aracı sıkıştırıp ardından kırmızı ışıkta geçerek tehlike saçtı. Muhtemel bir kazanın son anda atlatıldığı olayda kural tanımaz sürücünün o anları araç kamerasına yansıdı.

İzmir’de kural tanımaz sürücü araç kamerasına yansıdı

Olay, saat 14.30 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sağ şeritten ilerleyen araç, sinyal vermeden ani manevrayla kendi şeridinde giden aracı sıkıştırarak orta şeride geçmek istedi. Sıkışan aracın sürücüsü, çarpışmayı önlemek için manevra yaparak kendini sol şeride attı. Meydana gelebilecek muhtemel bir kaza son anda atlatıldı. Trafiği tehlikeye düşüren aracın sürücüsü ise yoluna devam etti. Tehlikeli manevrasının ardından seyrine devam eden sürücü, daha sonra kırmızı ışıkta geçerek kural ihlali yapmayı sürdürdü. Sürücünün trafikteki diğer araçları tehlikeye attığı o anlar, saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritten gelen aracın ani manevrayla orta şeritteki otomobili sıkıştırdığı ve sıkışan sürücünün kendini sol şeride atarak kazayı kıl payı atlattığı, ardından kural tanımaz sürücünün kırmızı ışıkta geçerek yoluna devam ettiği anlar yer aldı.

İzmir’de kural tanımaz sürücü araç kamerasına yansıdı 1

İzmir’de kural tanımaz sürücü araç kamerasına yansıdı 2

İzmir’de kural tanımaz sürücü araç kamerasına yansıdı 3

İzmir’de kural tanımaz sürücü araç kamerasına yansıdı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

