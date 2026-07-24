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İzmir’de motosikletliye kasten çarpıp kaçan sürücüye ağır ceza

İzmir’in Konak ilçesinde, bir otomobil sürücüsünün önünde seyreden motosikletliyi ısrarla takip edip kasten çarpan, motosikletin üzerinden geçen ve ardından arkasına bakmadan kaçtığı dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İzmir’de motosikletliye kasten çarpıp kaçan sürücüye ağır ceza

İzmir’in Konak ilçesinde, bir otomobil sürücüsünün önünde seyreden motosikletliyi ısrarla takip edip kasten çarpan, motosikletin üzerinden geçen ve ardından arkasına bakmadan kaçtığı dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalanan vicdansız sürücüye 180 bin TL rekor para cezası kesilirken, ehliyetine ve aracına el konuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Konak Tünelleri çıkışı Homeros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki gri renkli hafif ticari aracın sürücüsü, önünde ilerleyen motosikleti henüz bilinmeyen bir nedenle ısrarlı bir şekilde takip etmeye başladı. Viraj ayrımına gelindiğinde otomobil sürücüsü, motosiklete kasten çarparak aracı altına alıp ezdi. Yere düşen motosiklet sürücüsü ise şans eseri aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü asfalt zeminde yere düşerken, otomobil sürücüsü durmayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Kazanın hemen ardından ayağa kalkarak şok içerisinde çevresine bakındığı ve sağlık durumunu kontrol ettiği o anlar, arkadan gelen başka bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

EMNİYET EKİPLERİNDEN KAÇAMADI

Görüntülerin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan titiz teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, motosiklet sürücüsünü kasten takip edip çarptıktan sonra kaçan araç sürücüsünün S.D. olduğu tespit edildi. Kısa sürede kıskıvrak yakalanan şahsa adeta ceza yağdı.

180 BİN TL CEZA; EHLİYETE VE ARACA EL KONULDU

Trafik güvenliğini hiçe sayarak hem kendi hem de başkalarının canını tehlikeye atan sürücü S.D. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/4. maddesi kapsamında sürücü S.D.’ye 180 bin TL idari para cezası kesildi. Şahsın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken araç ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Öte yandan, şüpheli S.D. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 179/2. maddesinde yer alan "Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak" suçu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir’de motosikletliye kasten çarpıp kaçan sürücüye ağır ceza 1


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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