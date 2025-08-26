HABER

İzmir’de narkotik polisinden zehir tacirlerine büyük darbe

İzmir’de narkotik polisleri tarafından zehir tacirlerine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda yaklaşık 128 kilo bonzai ve 1 kilo 200 gram kokain maddesi ele geçirildi.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyon kapsamında, sevkiyatı gerçekleştirecek şüpheliyi belirledi. Bornova ilçesinde durdurulan R.Ö. adlı şüphelinin yanında bulundurduğu çantaya, narkotik köpeği ’Aşil’ tepki verdi. Bunun üzerine çantada yapılan aramada, 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konak ilçesinde bir adreste de torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı yönünde alınan istihbarat üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 128 kilo bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler E.T. ve S.Ç. de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Öte yandan, narkotik polisleri tarafından il genelinde son günlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 kilo 723 gram esrar-skank, 2 kilo 660 gram metamfetamin, 2 kilo 517 gram kokain, 122 bin 112 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirdi. Operasyonlarda 225 şüpheliye işlem yapılırken, 130 şüpheli de tutuklandı.

(İHA)

