İzmir’de pikap traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Ovakent-Ödemiş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege A. (18) idaresindeki pikap, seyir halindeyken iddiaya göre hatalı sollama yapması sonucu aynı istikamette giden Mahmut B. (51) yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan traktör sürücüsü Mahmut B.’nin, daha sonra Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA