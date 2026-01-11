HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir’de pikap traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde hatalı sollama sonucu bir pikabın önünde seyreden traktöre arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

İzmir’de pikap traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Ovakent-Ödemiş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege A. (18) idaresindeki pikap, seyir halindeyken iddiaya göre hatalı sollama yapması sonucu aynı istikamette giden Mahmut B. (51) yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan traktör sürücüsü Mahmut B.’nin, daha sonra Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da araçların üstüne duvar devrildi: 10'u zarar gördüBursa'da araçların üstüne duvar devrildi: 10'u zarar gördü
Belediyeler arasında yeni trend sosyal medya performansı! Birinci sırada AK Partili ikinci sırada CHPli belediye var Belediyeler arasında yeni trend sosyal medya performansı! Birinci sırada AK Partili ikinci sırada CHPli belediye var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.