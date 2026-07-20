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İzmir’de silahlı saldırı: Kaçmaya çalışan saldırganı trafik polisi yakaladı

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 60 yaşındaki vatandaş yaralandı.

İzmir’de silahlı saldırı: Kaçmaya çalışan saldırganı trafik polisi yakaladı

Olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, silah sesleri üzerine bölgeye koşan trafik polisi ekiplerince silah çekilerek anında etkisiz hale getirildi.
Olay, saat 13.30 sıralarında Konak ilçesinde bulunan Mimar Kemalettin Moda Merkezi girişinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı M.G. adındaki bir şahıs, 60 yaşındaki G.K.’ye yönelik tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan G.K., bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.

İzmir’de silahlı saldırı: Kaçmaya çalışan saldırganı trafik polisi yakaladı 1

TRAFİK POLİSİ SALDIRGANI YAKALADI

Olay sırasında bölgede bulunan ve silah seslerini duyan bir trafik polisi, hızla seslerin geldiği yöne doğru hareket etti. Yaya olarak kaçmaya çalışan M.G. ile karşı karşıya gelen trafik polisi, beylik tabancasını çekerek şahsı anında etkisiz hale getirdi. Polisin müdahalesi üzerine silahını bırakıp teslim olan şüpheli, olay yerine çağrılan takviye ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü.

Kaynak: İHA

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İzmir
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