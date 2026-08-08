İzmir’de sünger deposunda yangın

Yangın, Buca ilçesi Seyhan Mahallesi 644 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir sünger deposunda bugün saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Bölgeden dumanların yükseldiğini görenler durumu İtfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, çevrede bulunan bir iş yerine de sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında, depoda maddi hasar oluştu. Binada soğutma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Yangını gören çevre esnaflardan Muhammet Ali Engin, "Yangın sünger deposunda çıktı. Yangın başlayınca yan taraftaki dükkana da sıçradı. Yan taraftaki arsaya da sürekli çöp atıyorlar. Belediye bu çöplere müdahale etmiyor. Biz Buca Belediyesine defalarca dilekçe verdik. Fakat kimse ilgilenmedi. Çöpler yangın riskini artırıyor" dedi.