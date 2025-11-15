HABER

İzmirli Spiderman Van Gölü’ne daldı

Türkiye’yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir’den yola çıkan Ayaz Salih Koç, 69. şehir olarak geldiği Tatvan’da Van Gölü’ndeki kirliliğe ve gölün korunmasına dikkat çekmek için gölün soğuk sularına dalış gerçekleştirdi.

İzmirli model ve oyuncu Ayaz Salih Koç, sosyal sorumluluk amacıyla başlattığı Türkiye turunda 69. durak olarak Tatvan’a ulaştı. Gittiği her şehirde çocuklarla etkinlikler yapan Koç, Tatvan’da da yoğun ilgi gördü. Van Gölü’ndeki çekilme ve kirliliğe dikkat çekmek için Örümcek adam kostümüyle göle girerek farkındalık çalışması gerçekleştiren Koç, "Doğamıza sahip çıkmak hepimizin görevi. Türkiye’nin her yerinde insanlarla buluşmaya ve çocuklara moral olmaya devam edeceğim" dedi.
Koç, Türkiye turunu sürdüreceğini belirterek, kendisini gören herkesi çekinmeden yanına gelmeye davet etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

