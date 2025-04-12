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İzmit Belediye Başkanı Hürriyet o sözleri duyunca çileden çıktı! AK Partili Mehmet Ustaoğlu'na: "Sen kimsin de bana kiralık diyorsun lan?"

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Doğukan Akbayır

AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Ustaoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında kullandığı “Kiralık vekil” ifadesiyle ilgili Hürriyet'ten çok sert bir yanıt aldı. Hürryet Ustaoğlu'na sarf ettiği sözler için "Terbiyesiz. Sayın başkan bu hadsiz adamı yetkileriniz çerçevesinde uyaracak mısınız? Sen kimsin de bana kiralık diyorsun lan? Senin karın olsa kızın olsa ne yapacaksın? Ayıp değil mi, ne biçim insanlarsınız?" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclisi bugün Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Ustaoğlu'yla olan tartışması damga vurdu.

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"KİRALIK VEKİL" SÖZLERİNİ DUYUNCA ÇİLEDEN ÇIKTI

Toplantı sırasında AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Ustaoğlu, konuşma yaptığı sırada İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan'a "Kiralık vekil" dedi.

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Bunu duyduktan sonra Kaplan adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Kaplan o anlarda şu ifadelerde bulundu:

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"Terbiyesiz. Sayın başkan bu hadsiz adamı yetkileriniz çerçevesinde uyaracak mısınız? Sen kimsin de bana kiralık diyorsun lan? Senin karın olsa kızın olsa ne yapacaksın? Ayıp değil mi, ne biçim insanlarsınız?" dedi.

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Kocaeli
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