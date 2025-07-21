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İzmit'te feci kaza: Otomobil, çarptığı bariyerde asılı kaldı! 2 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde feci kaza meydana geldi. Rampa aşağı inen otomobilin, çarptığı bariyeri yaklaşık 80 metre sürükleyip takla atarak asılı kaldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen hafif yaralı sürücü gözaltına alındı.

İzmit'te feci kaza: Otomobil, çarptığı bariyerde asılı kaldı! 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. Y.C. yönetimindeki 41 SP 405 plakalı FIAT marka otomobil, rampa inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle bariyeri yaklaşık 80 metre sürükleyen otomobil, ardından takla atarak bariyerde asılı kaldı. Araçta bulunan sürücü Y.C. ile E.Y., Y.K., Fatih Aslan (19) ve Ömer Beyan (24) yaralandı.

İzmit te feci kaza: Otomobil, çarptığı bariyerde asılı kaldı! 2 kişi hayatını kaybetti 1

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatih Aslan ile Ömer Beyan hayatını kaybetti.

İzmit te feci kaza: Otomobil, çarptığı bariyerde asılı kaldı! 2 kişi hayatını kaybetti 2

Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, alkollü sürücü Y.C.'nin tedavisinin ardından gözaltına alındığı bildirildi.

İzmit te feci kaza: Otomobil, çarptığı bariyerde asılı kaldı! 2 kişi hayatını kaybetti 3

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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kaza
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