İznik çevre yolunda son dokunuş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından inşa edilerek 18 Haziran 2024 tarihinde Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu’nun katılımıyla açılışı gerçekleştirilen 7 kilometrelik İznik Çevre Yolunda planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

2025 yılı çalışmaları kapsamında ise yolun son tabakası olan bitümlü sıcak karışım aşınma kaplaması uygulanacak. Bu aşama, asfaltın zemine daha sağlam yapışması ve yol çizgilerinin kalıcı olması için büyük önem taşıyor. Çalışmaların güvenli yürütülebilmesi amacıyla trafik akışı, gerekli işaretlemeler yapılarak Elbeyli Kavşağı ile İznik Çıkış Kavşağı arasında İznik’in eski çevre yoluna aktarılmış durumda. Bölünmüş yolun sağ platformunda başlayan çalışmalarda, binder kaplama ile aşınma kaplama arasında aderansın sağlanabilmesi için yüzey pürüzlendirme ve temizlik işlemleri sürüyor.
15 Eylül 2025 tarihi itibarıyla bitümlü sıcak karışım aşınma tabakası imalatına başlanması planlanıyor. Yaklaşık 40’ar gün sürmesi öngörülen çalışmalar, önce yolun bir yönünde tamamlanacak, ardından diğer yön için aynı işlem uygulanacak.
İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte İznik’in ulaşımını rahatlatan çevre yolunun daha konforlu, dayanıklı ve uzun ömürlü bir şekilde hizmet vermesi hedefleniyor.

