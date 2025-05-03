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İznik'te göl kenarında 1916 yılından kalma patlamamış Alman top mermisi bulundu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü sahilinde patlamamış bir top mermisi bulundu. Sahilde oynarken bir çocuk tarafından bulunan Alman yapımı 1916 yılı üretimi olan top mermisi, bomba imha ekibi tarafından imha edildi.

İznik'te göl kenarında 1916 yılından kalma patlamamış Alman top mermisi bulundu

Olay, Orhangazi’de İznik Gölü iskele mevkiinde meydana geldi. Piknik için göl kenarına giden bir ailenin 13 yaşındaki çocuğu, göl kenarında oyun oynarken su içinde bir top mermisi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ekipleri İznik Gölü Orhangazi sahilindeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Piknik alanı ve sahil şeridini boşaltan polis çevrede geniş önlem aldı.

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FÜNYE İLE PATLATILARAK İMHA EDİLDİ

1916 yılı üretimi olan ve Alman malı olduğu belirlenen top mermisi nedeniyle olay yerine bomba imha uzmanı ekipleri çağrıldı. Muhafaza altına alınan patlamamış top mermisi, bomba imha uzmanı ekipleri tarafından fünye ile uzaktan patlatılarak imha edildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa bomba
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