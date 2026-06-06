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İznik’te 'Önüne bak' tartışmasının ardından bölgede yoğun güvenlik önlemi

Bursa'nın İznik ilçesinde bir sürücü ile yaya arasında çıkan "Önüne bak" tartışmasının ardından bölgede gerginliğin devam etmesi üzerine polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

İznik’te 'Önüne bak' tartışmasının ardından bölgede yoğun güvenlik önlemi

Olay, Atatürk Caddesi Yenişehir Kapı mevkiinde meydana geldi. 34 BP 3848 plakalı aracıyla U dönüşü yapmak isteyen M.A., o sırada yoldan geçen bir kişinin ‘Önüne bak’ diyerek tepki göstermesi üzerine tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, tepki gösteren şahıs ile yanındaki arkadaşları sürücüye saldırdı.

İznik’te Önüne bak tartışmasının ardından bölgede yoğun güvenlik önlemi 1

'ÖNÜNE BAK' TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kalabalık grubun tekme ve yumruklarına maruz kalan M.A., aldığı darbeler sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İznik’te Önüne bak tartışmasının ardından bölgede yoğun güvenlik önlemi 2

BÖLGEYE ÖZEL EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Kimlikleri kısa sürede belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İznik’te Önüne bak tartışmasının ardından bölgede yoğun güvenlik önlemi 3

İznik ilçesinde gerginliğin devam etmesi üzerine Bursa İl Emniyet Müdürülüğüne bağlı Polis Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Narkotik ve İznik İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İznik kavga
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