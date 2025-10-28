HABER

Jamaika felaketi yaşıyor! "Eşi benzeri görülmemiş"

Jamaika’yı rüzgar hızı saatte 295 kilometreyi bulan 5’inci kategori olan Melissa Kasırgası vurdu. Jamaika Yerel Yönetim Bakanı Desmond McKenzie, halktan sığınaklara gitmeleri çağrısında bulunarak, "Şu anda cesur olmanın zamanı değil. Melissa'ya karşı bahis yapmayın, bu kazanamayacağımız bir bahis" dedi.

Jamaika felaketi yaşıyor! "Eşi benzeri görülmemiş"

Karayipler’deki Melissa Kasırgası Jamaika’yı vurdu. Rüzgar hızı saatte 295 kilometreyi bulan kasırga, ülkenin güneybatısına ulaştı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Melissa Kasırgası'nın Atlantik havzasında kayıtlara geçen en güçlü kasırgalardan biri olduğunu belirtti.

6 BİN KİŞİ BULUNUYOR

Yetkililer, bazı koy ve körfezlerde dalgalarının 4 metreye kadar yükseleceği, ani sel ve heyelanlar konusunda uyarıda bulundu. Jamaika’da kasırga nedeniyle yaklaşık 240 bin hane elektriksiz kalırken, kurulan 800’den fazla sığınakta yaklaşık 6 bin kişi bulunuyor. Yetkililer, ülkeyi terk etmek isteyenler için uçuşların perşembe günü başlayacağını ifade etti. Kasırga, nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda binanın çatısı uçtu.

"BU KAZANAMAYACAĞIMIZ BAHİS"

Jamaika Yerel Yönetim Bakanı Desmond McKenzie, halktan sığınaklara gitmeleri çağrısında bulunarak, "Şu anda cesur olmanın zamanı değil. Melissa'ya karşı bahis yapmayın, bu kazanamayacağımız bir bahis" dedi.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ"

Küba'nın doğusundaki Holguin eyaletindeki yetkililer, 200 binden fazla kişiyi tahliye etmeye başladı. Küba Başbakan Yardımcısı Eduardo Martnez, "Bu kasırga çok tehlikeli. Eşi benzeri görülmemiş bir durum" dedi.

Kasırganın gece saatlerinde Küba'ya yarın ise Bahamalar'a ulaşması beklenirken, kasırganın bu süreçte kategori 2 seviyesine düşeceği tahmin ediliyor.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Anahtar Kelimeler:
Jamaika Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
