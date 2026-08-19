Jandarma 20 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde C.K., isimli şahsın ‘silahla birden fazla kişi ile birlikte geceleyin yağma ve silahla tehdit suçlarından’ 20 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çayırbağ beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA