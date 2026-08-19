HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Jandarma 20 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı

Afyonkarahisar’da 20 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma ekiplerinin takibi sonrası yakalandı.

Jandarma 20 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde C.K., isimli şahsın ‘silahla birden fazla kişi ile birlikte geceleyin yağma ve silahla tehdit suçlarından’ 20 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çayırbağ beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmara'da dikkat çeken deprem hareketliği! Prof. Dr. Bektaş uyardıMarmara'da dikkat çeken deprem hareketliği! Prof. Dr. Bektaş uyardı
Dünyaca ünlü üniversitede ceset skandalı!Dünyaca ünlü üniversitede ceset skandalı!

Anahtar Kelimeler:
afyon jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Meşhur yalı satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Meşhur yalı satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Telefon üstüne telefon geliyordu: Şimdi sorup kapatıyorlar 'Böylesini görmedim'

Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturmasında Levent Börek'e kayyum atandı

Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturmasında Levent Börek'e kayyum atandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.