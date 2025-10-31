HABER

Jandarma, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı yakaladı

Eskişehir’de 20 yıl 7 ay 5 gün ile kesinleşmiş hapis cezası ise aranması olan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı 31 Ekim Cuma günü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Odunpazarı ilçesinde icra edilen faaliyetler sonucunda, ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ ve ’Hükümlü/Tutuklunun Kaçması ve Hırsızlık’ suçlarından 20 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalanmıştır. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri amacıyla aranan şahısların yakalanması faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.Kaynak: İHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

