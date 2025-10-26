HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Jandarma araması olan şahsı yakaladı

Jandarma ekipleri aranan şahıslarla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Jandarma araması olan şahsı yakaladı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı; JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri), TEM Şube Müdürlüğü ile Oltu, Narman ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlıklarının koordineli çalışmaları ve anlık araç takibi sonucunda, 24 Ekim 2025 tarihinde Oltu ilçesinde, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Oltu-Tortum karayolu üzerinde seyir halindeyken yakalandı.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Yakalanan şahıs, adli makamlara sevk edilmiş, tutuklanmasını müteakip Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak terör örgütleri ile mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" denildi.Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 kişi yaralandı! Kütahya'da otomobille motosikletin çarpıştığı feci kaza...2 kişi yaralandı! Kütahya'da otomobille motosikletin çarpıştığı feci kaza...
Ankara'da metro istasyonundaki duman paniğe neden olduAnkara'da metro istasyonundaki duman paniğe neden oldu

Anahtar Kelimeler:
jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.