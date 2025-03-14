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Jandarma buzağıyı kar motosikletiyle taşıdı

14.03.2025 15:10
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Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Biryepiri komunda hayvancılık yapan bir kişi veterinerden getirdiği buzağıyı jandarmanın kar motosikletiyle evine götürdü.

Jandarma buzağıyı kar motosikletiyle taşıdı

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Biryepiri komunda hayvancılıkla uğraşan kişi, hasta buzağıyı yolun kardan kapalı olması nedeniyle kızakla şehir merkezine getirip, veterinere götürdü. Tedavi ettirdiği buzağıyı otomobille Palandöken Kayak Merkezi'nin acemi pistine kadar getiren sahibi, buzağıyı koma götürmek için jandarmadan yardım istedi. Palandöken Kayak Merkezi'nde görevli Jandarma Arama Kurtarma timleri, (JAK) kar motosikletinin sedyesinde buzağı ile sahibini 2 kilometre uzaklıktaki koma götürdü. Buzağısını sağlıklı bir şekilde teslim alan çiftçi ekibe teşekkür etti. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
palandöken jandarma
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