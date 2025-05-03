HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Jandarma ekipleri 11 bin makaron ele geçirdi

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 10 bin adeti boş, bin adeti ise dolu olmak üzere toplamda 11 bin makaron ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 11 bin makaron ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçuna yönelik çalışmada kaçak sigara bulunduran ve imalatını yaptığı tespit edilen Y.D. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, 10 bin adet boş, bin adet dolu olmak üzere 11 bin makaron, bin adet boş sigara kutusu, 5 kg paketlenmiş bandrolsüz tütün, 2 bin adet boş şeffaf sigara paketi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralıAraçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Antalya'da ruhsatsız silah operasyonu! 6 kişi yakalandıAntalya'da ruhsatsız silah operasyonu! 6 kişi yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Aydın jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fiyatlar yükselince Bakanlık denetime aldı

Fiyatlar yükselince Bakanlık denetime aldı

Stüdyoda sinirler gerildi: "Terbiyesizlik yapıyorsun"

Stüdyoda sinirler gerildi: "Terbiyesizlik yapıyorsun"

Türk teknoloji markasının o modeli piyasadan toplatılacak!

Türk teknoloji markasının o modeli piyasadan toplatılacak!

Son kez konuşmuş, kendisi de biliyormuş: "Bu beni öldürecek"

Son kez konuşmuş, kendisi de biliyormuş: "Bu beni öldürecek"

Sarıyer'de yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı

Sarıyer'de yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı

Uygulama çökmüştü! Bankadan açıklama geldi

Uygulama çökmüştü! Bankadan açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.