HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Jandarma Erzurum'da 35 düzensiz göçmeni yakaladı

Jandarma Erzurum'da 35 düzensiz göçmeni yakaladı

07.03.2025 10:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da jandarma ekipleri yaptıkları operasyon sonucu 35 düzensiz göçmen yakaladı.

Jandarma Erzurum'da 35 düzensiz göçmeni yakaladı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca; 01-28 Şubat 2025 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik icra edilen faaliyetlerde; yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 31 Afganistan, 3 Suriye, 1 Türkmenistan 1 Gürcistan ve 1 Rusya uyruklu olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 4 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

6'ncı kattaki balkondan düştü, hayatını kaybetti6'ncı kattaki balkondan düştü, hayatını kaybetti
Batman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandıBatman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tartışma yaratan görüntü... Vedat Milor'un 'Kent Lokantası' paylaşımı için Bakanlık harekete geçti!

Tartışma yaratan görüntü... Vedat Milor'un 'Kent Lokantası' paylaşımı için Bakanlık harekete geçti!

Ece Gürel'in ölümü sonrası "Cinler yaptı" başlığını görünce patladı

Ece Gürel'in ölümü sonrası "Cinler yaptı" başlığını görünce patladı

Hem ceza yedi hem de işinden oldu: "Bilsem yapmazdım"

Hem ceza yedi hem de işinden oldu: "Bilsem yapmazdım"

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Akşam yemeğini paylaştı! Kimse inanamadı

Akşam yemeğini paylaştı! Kimse inanamadı

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.