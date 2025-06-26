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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Ankara Valiliğine ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Ankara Valiliğini ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Ankara Valiliğine ziyaret

Vali Vasip Şahin tarafından karşılanan Orgeneral Çardakcı, Ankara'da jandarma sorumluluk alanında yer alan genel güvenlik ve asayiş konularında değerlendirmelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sayın Ali Çardakcı'yı Valiliğimizde misafir ettik. İlimizin jandarma bölgesiyle ilgili genel güvenlik ve asayiş konularına dair değerlendirmelerin yapıldığı ziyaret için kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Valiliği Jandarma Genel Komutanlığı Vasip Şahin
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