HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir şahsın iş yeri ve deposunda yapılan aramada 5 bin 270 litre etil alkol, 5 adet sentetik ecza hapı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca halk sağlığının korunması, kaçak/sahte alkollü içki üretimi ve ticaretinden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ile Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, H.D. (25/E) isimli şahsın işyeri ve deposunda yapılan aramada 5 bin 270 litre etil alkol, 5 adet sentetik ecza hapı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahıs, adli işlemlerinin tamamlanması için Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaldırım işgaline karşı denetimleri sürdürüyorKaldırım işgaline karşı denetimleri sürdürüyor
Elektrikli bisiklet sürücüsü park halindeki araca çarptı: 1 yaralıElektrikli bisiklet sürücüsü park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Manisa jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik ziyaretlerin sebebi belli oldu! Masada iki konu varmış

Kritik ziyaretlerin sebebi belli oldu! Masada iki konu varmış

Canlı yayında en düşük emekli aylığı için rakam verdi...

Canlı yayında en düşük emekli aylığı için rakam verdi...

Savaş hazırlığını TV'de ifşa ettiler! 9 ABD uçağı iniş yaptı

Savaş hazırlığını TV'de ifşa ettiler! 9 ABD uçağı iniş yaptı

Bakan Fidan'dan çok net İsrail uyarısı! "Jetlerimiz karşılaşabilir"

Bakan Fidan'dan çok net İsrail uyarısı! "Jetlerimiz karşılaşabilir"

"Erdoğan'sız AK Parti"nin oyları eriyor! Fark iki katından fazla

"Erdoğan'sız AK Parti"nin oyları eriyor! Fark iki katından fazla

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.