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Jandarma Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık uyarısı

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde köy köy gezerek vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.

Jandarma Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık uyarısı

Kurban Bayramı’nı fırsat bilen dolandırıcıların artan faaliyetlerine karşı önlem alan jandarma ekipleri, ilçe genelindeki köyleri ziyaret ederek vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Ekipler, özellikle telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan ve para ya da altın isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. "Hiçbir kamu görevlisi sizden para veya altın istemez" uyarısında bulunan ekipler, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalarını istedi.
Jandarma ekipleri, vatandaşların bilinçli hareket etmesiyle dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebileceğini belirterek, halkın duyarlı olmasını ve çevresini de bu konuda bilgilendirmesini istedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı jandarma
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