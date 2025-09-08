Jandarma sınıf sınıf gezdi, minikleri bilgilendirdi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okulda 115 öğrenci ve 9 okul servis aracı şoförünü bilgilendirdi. Eğitimlerde emniyet kemeri kullanımı, okul çantalarının koltuk yerine ön kısma bırakılması, servislerdeki güvenlik kuralları ve yaya geçitlerinin doğru kullanımı konularında bilgiler verildi. Öğrencilerin sınıfları tek tek gezilerek birebir bilgilendirme yapılırken, çeşitli materyaller ve hediyeler de dağıtıldı. Ekipler ayrıca servis şoförlerine, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, yolda görülen hatalı davranışların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilebileceğini hatırlattı.

Yazılar Köyü Ortaokulu öğrencilerinden Ecem Güner, "Bugün okulumuzda trafik eğitmenleri geldi. Bize okul taşıtları, emniyet kemeri ve yaya geçitleri hakkında bilgilendirme yaptılar" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır