Jandarma trafik ekipleri rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, son bir ay içerisinde yapılan faaliyetlerde Trafik denetimleri kapsamında; 2026 yılı Mart ayı boyunca il genelinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla 75 okul servis aracının titizlikle denetlenerek sürücülere taşımacılık esasları hakkında gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.

Aynı dönemde eğitim faaliyetleri kapsamında ise trafik kurallarına uyum bilincini küçük yaşlardan itibaren kazandırmak amacıyla Trafik Jandarması timlerince 795 öğrenci ve 36 öğretmene yönelik uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimlerde; yaya ve okul geçitlerinde doğru davranış biçimleri, servis araçlarında güvenli yolculuk, trafik işaretlerinin önemi ve kış şartlarında sürüş güvenliği konuları işlendi.

Rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında da toplumsal farkındalığı artırmak hedefiyle 2 bin 512 vatandaşa ulaşılarak trafik mevzuatı hakkında bilgilendirme yapıldı. Özellikle kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen standart dışı plaka kullanımı ve araç içi multimedya sistemlerine yönelik yeni mevzuat düzenlemeleri hakkında rehberlik faaliyetleri icra edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, trafik kazalarını en aza indirmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ve trafik düzenini sağlamak amacıyla denetimlerin yanı sıra eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

