HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Jandarma trafik ekipleri rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca; trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi ve toplumda trafik bilincinin artırılması amacıyla denetim faaliyetleri ile sürücü ve yayalara yönelik rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor.

Jandarma trafik ekipleri rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, son bir ay içerisinde yapılan faaliyetlerde Trafik denetimleri kapsamında; 2026 yılı Mart ayı boyunca il genelinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla 75 okul servis aracının titizlikle denetlenerek sürücülere taşımacılık esasları hakkında gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.

Jandarma trafik ekipleri rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor 1

Aynı dönemde eğitim faaliyetleri kapsamında ise trafik kurallarına uyum bilincini küçük yaşlardan itibaren kazandırmak amacıyla Trafik Jandarması timlerince 795 öğrenci ve 36 öğretmene yönelik uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimlerde; yaya ve okul geçitlerinde doğru davranış biçimleri, servis araçlarında güvenli yolculuk, trafik işaretlerinin önemi ve kış şartlarında sürüş güvenliği konuları işlendi.
Rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında da toplumsal farkındalığı artırmak hedefiyle 2 bin 512 vatandaşa ulaşılarak trafik mevzuatı hakkında bilgilendirme yapıldı. Özellikle kamuoyunda "APP plaka" olarak bilinen standart dışı plaka kullanımı ve araç içi multimedya sistemlerine yönelik yeni mevzuat düzenlemeleri hakkında rehberlik faaliyetleri icra edildi.

Jandarma trafik ekipleri rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor 2

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, trafik kazalarını en aza indirmek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ve trafik düzenini sağlamak amacıyla denetimlerin yanı sıra eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

Jandarma trafik ekipleri rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor 3


Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Erzurum jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.