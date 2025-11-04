Jandarma trafik timinden öğrencilere eğitim

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali Mahallesi İlköğretim Okulu’nda, İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timi tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilen eğitimde 35 öğrenciye; yayaların, yolcuların ve sürücülerin uyması gereken temel trafik kuralları, emniyet kemeri ve kask kullanımı ile yaya önceliği konularında bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulmasının önemine dikkat çekerek, eğitimlerin ilçe genelindeki diğer okullarda da sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır