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Jandarmada havadan denetledi! Kural tanımaz sürücülere ceza

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan havadan trafik denetiminde tespit edilen kural tanımaz sürücüler ceza yemekten kaçamadı.

Jandarmada havadan denetledi! Kural tanımaz sürücülere ceza

Aydın Otoyol Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmaları en aza indirmek ve trafik kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla Germencik Gişelerinde cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 110 araç kontrol edilirken, 1 sürücü hakkında işlem yapıldı. Ayrıca denetimlerde 152 şahıs da sorgulanırken, vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın jandarma
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