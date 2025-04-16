Jandarmada havadan denetledi! Kural tanımaz sürücülere ceza

Aydın Otoyol Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmaları en aza indirmek ve trafik kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla Germencik Gişelerinde cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 110 araç kontrol edilirken, 1 sürücü hakkında işlem yapıldı. Ayrıca denetimlerde 152 şahıs da sorgulanırken, vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.
(İHA)
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