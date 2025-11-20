HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Jandarmadan Dünya Çocuk Hakları Günü'nde farkındalık etkinlikleri

Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen ekipler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okulları ziyaret ederek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Jandarmadan Dünya Çocuk Hakları Günü'nde farkındalık etkinlikleri

Etkinliklerde, "Her çocuk haklarıyla doğar" teması çerçevesinde öğrencilere sahip oldukları temel haklar hakkında bilgilendirme yapıldı. Bunun yanı sıra trafik güvenliği kapsamında; trafik kuralları, yaya ve okul geçitlerinin doğru kullanımı, trafik levhalarının anlamları gibi konularda eğitimler verildi. Ayrıca hayvan ve doğa sevgisini pekiştirmeye yönelik bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirildi.

Jandarmadan Dünya Çocuk Hakları Günü nde farkındalık etkinlikleri 1

ÖĞRENCİLER FARKINDALIK KAZANMALARINI SAĞLADI

Jandarma ekipleri, okul ziyaretlerinde çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi ve öğrencilerin günün anlam ve önemine uygun farkındalık kazanmalarını sağladı.

Jandarmadan Dünya Çocuk Hakları Günü nde farkındalık etkinlikleri 2

(İHA)

20 Kasım 2025
20 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna: "Zelenskiy, ABD'nin barış planı taslağını aldı"Ukrayna: "Zelenskiy, ABD'nin barış planı taslağını aldı"
Freni patlayan kamyon otomobil ve inşaata çarptı: 2 yaralıFreni patlayan kamyon otomobil ve inşaata çarptı: 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Siirt öğrenci jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Daltonlar'dan skandal gövde gösterisi! Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

'Daltonlar'dan skandal gövde gösterisi! Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.