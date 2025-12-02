İletişim Başkanı Duran: Afet haberciliği ders müfredatı geliştirilmesini önemsiyorum

İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'Afet Haberciliği Eğitim Paneli'ne İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve medya temsilcileri katıldı.

İletişim Başkanı Duran, afet haberciliğinin yalnızca bir gazetecilik pratiği olmadığına dikkat çekerek, "Bugün burada ortakları arasında yer aldığımız 'Disaster Journalism: Preventing The News From Turnıng Into a Disaster' adlı Avrupa Birliği Erasmus + projesi münasebetiyle bir aradayız. Uzun soluklu ve anlamlı bu projenin yürütücüsü Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne ve diğer ortakları olan Radyo Televizyon Üst Kuruluna, Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansına, Slovenya'dan Primorska Üniversitesi'ne Ukrayna'dan Kiev Üniversitesi'ne ve İspanya'dan Vigo Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum.

Şunu özellikle ifade etmek isterim ki afet haberciliği salt bir gazetecilik pratiği değildir; aynı zamanda afet anlarında toplumsal dayanışmayı, kamu düzenini, devlet-millet iletişimini ve hatta can güvenliğini ilgilendiren bir uzmanlık alanıdır. Bu yönüyle büyük hassasiyet gerektirir. Malumlarınız, afet zamanlarında insanların bilgi edinme talebi, doğal olarak artar. Bu durum, yüksek yoğunluklu bilgi trafiğine, bir başka ifadeyle enformasyon çağının oluşmasına sebebiyet verir. Gerçek ve sahte bilgilerin yoğun ve ayırt edilemez bir şekilde dolaşıma girmesi, afet dönemlerinin en büyük çıkmazlarından birisidir. Yapay zekanın ve algoritmaların da devreye girmesiyle dezenformasyon, yalan ve yanıltıcı haberler ve kurgusal içerikler bu tür zamanlarda çok daha fazla yayılmaktadır" diye konuştu.

'YOĞUN DEZENFORMASYONA MARUZ KALDIK'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin medyadaki yansımalarına değinen Duran, "Böylesi bir afette yalan yanlış, eksik bilginin hızla yayıldığına şahit olduk. Bilgi kirliliğine ve yoğun dezenformasyona maruz kaldık. Başkanlık olarak dezenformasyonları hızlı biçimde tespit ederek vatandaşlarımıza doğru bilginin ulaştırılmasını sağlamak için mücadele ettik. Bu minvalde 6 Şubat'tan itibaren 5 aylık süreçte 450'ye yakın dezenformasyonu tespit ve ifşa ettik. Bu süreçte kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için paydaşlarımız ve medya kuruluşlarımızla çok yakın çalıştık; gazetecilerin sahada işlerini yapabilmesi için mobil basın merkezleri oluşturduk. 2024 yılında 'Doğru Habercilik ve Medya Etiği' kitabımızı farklı dillerde yayınladık. Tecrübeli meslek mensuplarının deneyimlerini aktardıkları 'Afet-Kriz', 'Savaş', 'Sağlık', 'Adliye-Polis' haberciliği gibi konularda video çalışmaları yaptık. Bu proje kapsamında uluslararası düzeyde geçerliliği olan bir afet haberciliği ders müfredatı geliştirilmesini ben hassaten önemsiyorum. Yine bu çerçevede 5 dilde hazırlanan Afet Haberciliği kitabını da son derece kıymetli buluyorum" ifadelerini kullandı.Kaynak: DHA