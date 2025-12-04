Gaziantep’te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şahıs tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik kasım ayında çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlar çerçevesinde 32 olaya müdahale edilerek 47 şüpheli yakalandı. Gözaltındaki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 44 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, bin 452 gram kubar esrar, 713 adet uyuşturucu hap, 93 gram metamfetamin, 11 kök kenevir, 7 bin 806 paket gümrük kaçağı sigara, 7 bin 169 kilogram gümrük kaçağı tütün, 85 litre gümrük kaçağı alkol, 36 adet tarihi eser, 2 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 23 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet gümrük kaçağı elektronik malzeme, 6 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, bin 38 adet tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 31 adet fişek ele geçirildi.

