Jandarmadan göçmen operasyonu

Erzurum’da jandarma ekipleri 18 yabancı uyruklu şahıs yakaladı, 53 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemleri için çalışma başlatıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; İspir ilçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyonda; yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 18 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Söz konusu düzensiz göçmenlere toplam 742 bin 338 TL idari para cezası uygulandı.
2026 yılı içerisinde Erzurum genelinde gerçekleştirilen faaliyetlerde ise; yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 53 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemleri için Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olaylarla ilgili olarak Göçmen Kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 2 şüpheli organizatör hakkında adli işlem yapıldı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik faaliyetlere, ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

