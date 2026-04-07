HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Jandarmadan kaçak kazıya suç üstü

Eskişehir’de define bulmak için kaçak kazı yapan iki şüpheli şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Jandarmadan kaçak kazıya suç üstü

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Seyitgazi ilçesinde şüphelilerin define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı öğrenildi. Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında 2 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1adet jeneratör, 1 adet akü, 1 adet hilti, 1 adet pointer, 7 adet el yapımı patlayıcı madde ve 3 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Jandarmadan kaçak kazıya suç üstü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.