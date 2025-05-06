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Jandarmadan kapı kapı dolandırıcılık uyarısı

Bilecik'te jandarma ekipleri, özellikle köylerde yaşayan yaşlı vatandaşları hedef alan dolandırıcılara karşı ev ev dolaşarak uyarılarda bulundular.

Jandarmadan kapı kapı dolandırıcılık uyarısı

Son günlerde Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis ya da asker olarak tanıtan dolandırıcıların sayısında artış yaşandı. Dolandırıcıların özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan köylüleri hedef aldığı tespit edilirken, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Jandarma ekipleri, köy köy dolaşarak vatandaşlarla birebir görüştü, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Yaşlı vatandaşlara, polis, asker ve hiçbir kamu görevlisinin telefonla para, altın talep etmeyeceği, böyle bir durumla karşılaşmaları halinde hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri gerektiği hatırlatıldı.

"HEM BİLGİLENDİRİYOR HEM DE GÜVEN VERİYORUZ"

Ekipler sadece sözlü uyarılarla kalmayarak, dolandırıcılık yöntemlerini anlatan broşürler de dağıttı. Vatandaşlara örnek olaylar üzerinden açıklamalar yapılarak, nasıl bir yol izlemeleri gerektiği detaylı bir şekilde aktarıldı. Jandarmadan yapılan açıklamada, "Son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına karşı halkımızı bilinçlendirmek en önemli görevimiz. Kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza ulaşıyor, onları hem bilgilendiriyor hem de güven veriyoruz" ifadelerini kullandı.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Bilecik jandarma
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